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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ перенапрягли боевиков из “ДНР” и Чечни – разведка Британии

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Недавние многочисленные одновременные наступательные действия Вооруженных сил Украины перенапрягли действующих в Донецкой области боевиков из так называемой Донецкой Народной Республики и Чечни.

Такое предположение озвучили в разведке Минобороны Великобритании 27 июня.

В британском оборонном ведомстве называют незначительным прогрессом действия украинских десантников к востоку от села Красногоровка вблизи Донецка.

– Это один из первых случаев за 16 месяцев с момента полномасштабного вторжения, когда украинским силам, вероятно, удалось отвоевать территорию, оккупированную Россией еще в 2014 году, – отмечают британские разведчики.

Напомним, что 24 июня бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский подтвердил освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, которые находились под российской оккупацией с 2014 года.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 489-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence
Война в Украине, Великобритания, ДНР, Донецкая область, ВСУ, Красногорівка, Разведка, Російська агресія, РФ, Чечня
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