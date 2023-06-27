ВСУ перенапрягли боевиков из “ДНР” и Чечни – разведка Британии
Недавние многочисленные одновременные наступательные действия Вооруженных сил Украины перенапрягли действующих в Донецкой области боевиков из так называемой Донецкой Народной Республики и Чечни.
Такое предположение озвучили в разведке Минобороны Великобритании 27 июня.
В британском оборонном ведомстве называют незначительным прогрессом действия украинских десантников к востоку от села Красногоровка вблизи Донецка.
– Это один из первых случаев за 16 месяцев с момента полномасштабного вторжения, когда украинским силам, вероятно, удалось отвоевать территорию, оккупированную Россией еще в 2014 году, – отмечают британские разведчики.
Напомним, что 24 июня бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский подтвердил освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, которые находились под российской оккупацией с 2014 года.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 489-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Есть определенные предпосылки для освобождения Беларуси, но должно совпасть несколько факторов одновременно. Среди них — милитарный разгром России, международный ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и другие факторы.Юлия Захарченко