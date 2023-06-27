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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ перенапружили бойовиків із “ДНР” та Чечні – розвідка Британії

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Нещодавні численні одночасні наступальні дії Збройних сил України перенапружили бойовиків із так званої Донецької Народної Республіки та Чечні, які діють у Донецькій області.

Таке припущення озвучили в розвідці Міноборони Великої Британії 27 червня.

У британському оборонному відомстві називають незначним прогресом дії українських десантників на схід від села Красногорівка поблизу Донецька.

– Це один із перших випадків за 16 місяців із часу повномасштабного вторгнення, коли українським силам, імовірно, вдалося відвоювати територію, окуповану Росією ще в 2014 році, – зазначають британські розвідники.

Нагадаємо, що 24 червня бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський підтвердив звільнення територій під Красногорівкою на Донеччині, які перебували під російською окупацією з 2014 року.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 489-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence
Війна в Україні, Велика Британія, ДНР, Донецька область, ЗСУ, Красногорівка, Розвідка, Російська агресія, РФ, Чечня
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Юлія Захарченко
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