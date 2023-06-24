В Донецкой области ВСУ освободили территории, оккупированные с 2014 года

В Вооруженных силах Украины подтвердили освобождение территорий в Донецкой области, которые находились под российской оккупацией с начала войны – с 2014 года.

О продвижении украинских военных сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

– На Таврическом направлении Силы обороны освободили территории под Красногоровкой Донецкой области, которые были оккупированы с 2014 года, — подчеркнул он.

Движение украинских войск продолжается.

Об освобождении территорий рассказал в эфире телемарафона и спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

По его словам, под Красногоровкой штурмовые подразделения украинских войск в результате хорошо спланированной операции завладели несколькими позициями, которые враг удерживал с 2014 года. Это стало возможным вследствие “хорошо подготовленного штурма”.

– Была имитация действий, поддержка артиллерии, тяжелой техники. Совершили разминирование определенных участков. Наши штурмовые подразделения продвинулись вперед достаточно неожиданно для врага, — заявил Шершень.

Он уточнил, что на протяжении последней недели оккупанты принимали все меры, чтобы выбить украинских воинов с этих позиций. Враг ежедневно проводил штурмы и совершал тяжелые обстрелы, но тщетно.

Освобождение территорий возле Красногоровки позволило ВСУ улучшить тактическое положение и имеет символическое значение.

– На Таврическом направлении наши войска и ударные подразделения продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях. Есть продвижение вперед, закрепляемся, разминируем, успехи ощутимые, — добавил спикер.

За минувшие сутки 104 оккупанта погибли и 202 получили ранения. ВСУ уничтожили 34 единицы вооружения и военной техники.

Накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ остановили достаточно сильное наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

Кроме того, украинские военные добились успеха на двух направлениях Южного фронта.

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