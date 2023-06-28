Після скандалу з нерухомістю в Іспанії: одеського військкома Борисова звільнили з ТЦК
Начальника Одеського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова звільнили з посади.
Про це повідомила керівниця Об’єднаного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
– Рішення Ставки верховного головнокомандувача, яке було оголошено 23 червня, реалізовано. Полковник Борисов звільнений з посади начальника обласного територіального центру комплектування Одеської області, – сказала Гуменюк.
За її словами, зараз триває передання посади. Поки обов’язки керівника ТЦК виконує заступник Борисова.
Також триває розслідування щодо можливої участі посадовця у корупційних схемах.
Нагадаємо, 23 червня президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити з посади одеського військкома Євгена Борисова.
Раніше журналісти з’ясували, що дружина Борисова під час повномасштабної війни придбала елітний автомобіль. Крім цього, родина підозрюваного у корупції купила в Іспанії нерухомість та автівки на мільйони доларів.
Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.Поліна Спасенко