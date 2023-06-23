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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Недвижимость в Испании и авто на миллионы долларов: в ВСУ отреагировали на скандал с начальником ТЦК

Недвижимость в Испании и авто на миллионы долларов: в ВСУ отреагировали на скандал с начальником ТЦК
Фото: УНИАН

Распространяющаяся в СМИ информация о незаконном обогащении одного из начальников территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова должна быть проверена правоохранительными органами.

Об этом заявили в Сухопутных войсках ВСУ и добавили, что со своей стороны будут способствовать проведению необходимых мероприятий.

— Нулевой уровень толерантности к коррупции был и остается принципиальной позицией в Вооруженных силах Украины. Информация, распространяющаяся в СМИ, о незаконном обогащении одного из начальников территориального центра комплектования и социальной поддержки, должна быть проверена правоохранительными органами. Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины будет всячески способствовать проведению необходимых мероприятий, — говорится в сообщении.

Кроме того, в Сухопутных войсках призвали дождаться официальных выводов правоохранительных органов и обнародования информации.

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Недвижимость в Испании и авто на миллионы долларов: в ВСУ отреагировали на скандал с начальником ТЦК

Напомним, что глава фракции Слуга народа Давид Арахамия инициировал рассмотрение фактов возможных злоупотреблений одесским военным комиссаром на заседании профильного комитета.

Журналисты выяснили, что жена одесского военкома во время полномасштабной войны приобрела элитный автомобиль. Позже расследователи установили, что семья подозреваемого купила в Испании недвижимость и автомобили на миллионы долларов.

Война в Украине, ВСУ, Корупция, мобілізація, українські військові
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