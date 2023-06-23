Зеленский поручил уволить с должности одесского военкома и создать спецкомиссию
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, в ходе которого поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному уволить с должности одесского военкома Евгения Борисова.
– Дал срочное поручение главкому Залужному немедленно уволить с должности, так сказать, одесского военкома – начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна, – сообщил он.
Кроме того, глава нашего государства дал срочное поручение создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Александра Павлюка вместе с правоохранительным блоком и НАПК для проверки всех военкомов в каждом регионе Украины.
Кроме того, во время Ставки обговорили оборонно-наступательные операции, поставки оружия, контракты с партнерами, темпы роста производства в украинском ОПК.
Напомним, что 23 июня в ВСУ отреагировали на скандал с начальником одесского ТЦК Евгением Борисовым, которого подозревают в продаже “белых билетов” для освобождения от мобилизации.
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