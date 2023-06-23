Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Инфографика
Как 10 чернобыльских зон: возможные последствия аварии на Запорожской АЭС
Насиловал, резал ножом, избивал: в Белой Церкви охранник двое суток издевался над женщиной
Срочно
Взрыв в 16-этажке в Киеве: погибли три человека, спасательная операция продолжается
Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры
Статьи
Реальна загроза чи елемент пропаганди: чи може РФ застосувати ядерну зброю проти України
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Зеленский поручил уволить с должности одесского военкома и создать спецкомиссию

Володимир Зеленський
Фото: Depositphotos

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, в ходе которого поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному уволить с должности одесского военкома Евгения Борисова.

– Дал срочное поручение главкому Залужному немедленно уволить с должности, так сказать, одесского военкома – начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна, – сообщил он.

Кроме того, глава нашего государства дал срочное поручение создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Александра Павлюка вместе с правоохранительным блоком и НАПК для проверки всех военкомов в каждом регионе Украины.

Кроме того, во время Ставки обговорили оборонно-наступательные операции, поставки оружия, контракты с партнерами, темпы роста производства в украинском ОПК.

Напомним, что 23 июня в ВСУ отреагировали на скандал с начальником одесского ТЦК Евгением Борисовым, которого подозревают в продаже “белых билетов” для освобождения от мобилизации.

Война в Украине, Владимир Зеленский, мобілізація
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
12 артподразделений и 2 РЭБ: в Генштабе рассказали, какие потери РФ нанесла украинская артиллерия за сутки
Українські військові
Законно ли военком Борисов выезжал за границу: объяснение ОК Юг
Наталія Гуменюк
Среди приглашенных — Индия: Салливан едет на встречу со странами, которые не осудили вторжение РФ в Украину
Зеленский поручил уволить с должности одесского военкома и создать спецкомиссию
Для поддержки ВСУ: послы ЕС согласовали увеличение производства боеприпасов до 1 млн в год
Снаряди, боєприпаси
Россия возобновила работу базы слежки за США на Кубе — The Insider
Зеленский поручил уволить с должности одесского военкома и создать спецкомиссию
Видео
Бессмысленные закупки для укрытий во время войны: как оправдываются инициаторы

Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.

Орест Дрималовский
Представители УПЦ МП до сих пор не покинули Киево-Печерскую лавру: детали
Києво-Печерська лавра
Не шевелятся по несколько суток на позиции! Как работают снайперы на передовой
Зеленский поручил уволить с должности одесского военкома и создать спецкомиссию
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (23.06.2023)
Зеленский поручил уволить с должности одесского военкома и создать спецкомиссию
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (23.06.2023)
Зеленский поручил уволить с должности одесского военкома и создать спецкомиссию
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь