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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Вагнерівці у Білорусі не загрожують Півночі України – Зеленський

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

Ситуація із безпекою на Півночі України не змінилася і перебуває під контролем після того, як ватажок російських найманців Євген Пригожин вилетів у вигнання до Білорусі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з лідерами Польщі та Литви.

– Вагнерівці перебувають на окупованій території в Україні – вони були і є в Луганській області, – сказав він.

Таким чином Володимир Зеленський підтвердив, що деякі з бойовиків угруповання ПВК Вагнера залишилися на українських землях після бойових дій Донбасі та, зокрема, у Бахмуті.

Його також запитали, чи присутні найманці ПВК Вагнера в Білорусі, на що український лідер відповів, що навіть якщо так, то не вважає цей “контингент дуже великим”.

– Наша армія вважає, що ситуація на Півночі нашої країни незмінна і перебуває під нашим контролем, – сказав президент України.

Він додав, що повторення наступу росіян в Україну з півночі неможливе, оскільки Сили оборони України сьогодні потужні не на словах.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда на спільній пресконференції із Зеленським казав, що присутність вагнерівців і їх ватажка Євгенія Пригожина у Білорусі вимагає жорсткої відповіді з боку НАТО.

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Джерело: Офіс президента
Білорусь, Війна в Україні, Володимир Зеленський, ПВК Вагнера, Росія
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