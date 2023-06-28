Россияне оккупировали ЗАЭС еще в марте 2022-го. И постоянно использовали ее как ангар для военной техники, зная, что украинские силы не будут открывать огонь по ядерному объекту.

Однако, с каждым военным поражением, в последние недели Кремль прибегает к еще большим военным преступлениям. Понимая, что не может удержать оккупированные территории, все уничтожает на них и минирует.

— Россия рассматривает сценарий террористического акта на ЗАЭС, террористического акта с выбросом радиации, они все подготовили для этого, — сообщил недавно президент Владимир Зеленский.

Конечно, можно было бы подумать, что это просто путинский блеф, и на такое не решится даже сумасшедший диктатор.

Но пример катастрофы на Каховской ГЭС показал, что они способны на все, чтобы остановить Украину от возвращения своих территорий. Тем более, что на фронте дела идут не очень, а в самой России разворачивается настоящий военный бунт.

Так что же делать, если теракт все же произойдет, а чего делать не следует? Чтобы во всем разобраться, мы отправились в Никополь — город, который расположен прямо напротив станции — через бывшее Каховское водохранилище.

До ЗАЭС здесь 5 километров, прекрасно видны все энергоблоки, как и, в частности, узкая полоска песка возле них, то есть, на том берегу также есть обмеление. Пока визуально со станцией все хорошо, но будущее ее до сих пор не определено.

Все вроде спокойно, но это обманчивое впечатление. Глава Никопольской военной администрации говорит, что авария на крупнейшей станции в Европе, которая насчитывает 6 энергоблоков, может быть катастрофической.

— Не дай Бог, что-то произойдет с атомной станцией, это проблема, которая будет касаться не только Украины. Это проблема, которая будет касаться всей Европы, — отметил Евгений Евтушенко, глава Никопольской РВА.

О масштабах возможной аварии до сих пор идут споры. По самому легкому сценарию частичной утечки радиации зона поражения может и не выйти за пределы станции.

Но если это будет разрушение одного реактора, масштаб может напоминать Чернобыльский, и загрязнение, меньше или больше, протянется на десятки километров и охватит крупнейшие города Поднепровья.

Если произойдет утечка в море, то зараженной может оказаться вода в Днепре и прибрежных территориях, а последствия будет ощущать весь Черноморский бассейн!

При том, что реакторов здесь — 6. Да еще и масса отработанного топлива!

— Вред будет причинен всем – и на территории Украины, и в близлежащих странах. Здесь еще есть и хранилища, сухое хранилище на ЗАЭС. Еще одна ядерная установка с отработанным ядерным топливом. Там также 174 контейнера сейчас хранятся. И это также очень большая опасность, — сказал Петр Котин, глава ГП НАЭК Энергоатом.

В Государственном агентстве атомного регулирования говорят — российские оккупанты заложили взрывчатку на станции, где только можно.

— Есть информация о минировании станции, что подтвердило МАГАТЭ, более того, оккупанты заминировали территорию по периметру станции. Кроме того, есть информация, что оккупанты заминировали технические сооружения, водоем-охладитель АЭС, — сказал Олег Кориков, и. о. главы Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Еще до минирования о рисках для ЗАЭС заговорили в контексте уничтожения российскими оккупантами Каховского водохранилища, из-за чего на станцию самотеком перестала поступать вода в ее большой пруд-охладитель. Пока запасов хватает, но на этом оккупанты не остановились.

— Российские водолазы опускались к тем заслонкам, которые перекрывают внизу контакт, через которые можно спустить пруд-охладитель, и высоковероятно, что они заминировали именно их, и если они что-то будут взрывать, то будут взрывать именно там, — сообщил Сергей Мирный, командир взвода радиационной разведки (1986).

Без охлаждения, по логике оккупантов, перегреется реактор, и это может привести к утечке радиации. Но не все так однозначно, утверждают специалисты.

Сейчас станция практически не вырабатывает электроэнергию. Пять из шести реакторов — заглушены и находятся в относительно холодном состоянии. В большом количестве воды не нуждаются, перегреваются медленно.

— В таком состоянии, как сейчас, энергоблоки ЗАЭС могут находиться достаточно долгий период времени, даже при условии исчезновения Каховского водохранилища. Мы имеем запас до повреждения активной зоны примерно неделю. Если исчезнет электрический ток, если кто-то не включит дизель-генераторы, отключит подачу воды, — пояснил Олег Кориков.

Поэтому время на то, чтобы среагировать, точно будет!

А вот в случае “чернобыльского варианта”, то есть подрыва самого реактора, катастрофы, аналогичной 1986 году, не произойдет, потому что невозможно взрыв такой мощности создать искусственно, утверждает ликвидатор аварии на ЧАЭС Сергей Мирный.

— Чернобыльский реактор взорвался внутри. То есть взрыв был внутри этого радиоактивного материала. И это была такая мощность, которая разрушила потолок и выбросила весь этот реактор. Внешнее воздействие на реактор таким образом трудно сделать. Это требует колоссального количества взрывчатки, и потом туда же не влезешь. Его можно взрывать только из-за толстых, очень толстых бетонных стен. И поэтому – да, они могут разрушить реактор. Но такого эффекта, как чернобыльский реактор, они не смогут достичь, — объяснил Сергей Мирный.

Более реальный сценарий для ЗАЭС — японский случай с аварией на Фукусиме, но и здесь есть нюансы.

— В случае аварии, которая приведет к утечке радиации с Запорожской АЭС, эта утечка не будет, во-первых, такой масштабной, даже как в Фукусиме. И там не будет целого ряда наиболее активных радиоизотопов, которые интенсивно облучают, — добавил Сергей Мирный.

Поэтому принимать калия йодид против йода, который возникает именно в работающем реакторе, нет необходимости, утверждает директор Национального центра радиационной медицины Анатолий Чумак.

— Профилактически калия йодид не принимается заблаговременно, ни в коем случае этого делать нельзя, это вредно, это влияет на функцию щитовидной железы, это приводит к узлообразованию, а затем и к раку щитовидной железы, — подчеркнул Анатолий Чумак.

Впрочем, это не означает, что калия йодид не понадобится позже. 5-й энергоблок хоть и остановлен, но находится в стадии горячей остановки. То есть оккупанты в любой момент могут быстро его запустить.

— Мы не исключаем перевод реактора №5 из горячей остановки в какое-то другое состояние, не холодной остановки, а в направлении увеличения его тепловой мощности. И в таком случае возможны последствия, которые будут включать в себя и выход радиоактивного йода, — сказал Олег Кориков.

И тогда опасность масштабной аварии станет реальностью. Но стоит ли паниковать?

Анатолий Чумак говорит — нет, лучше подготовиться. То есть, если оккупанты таки взорвут ЗАЭС, изолироваться на несколько дней в квартире, закрыть все окна, выключить вытяжки, чтобы туда не попала радиационная пыль. И сделать запасы.

Не следует забывать и о правилах времен коронавируса — респираторы и маски!

— Они могут быть полезны, если взрыв будет сопровождаться выделением частиц в виде пыли, тогда людям в зоне, где это происходит, нужно будет защищать дыхательные пути, — объяснил Анатолий Чумак.

Впрочем, самый трагический сценарий пока остается маловероятным и напоминает просто российский шантаж с целью заставить западных союзников отказаться от поставок нам так необходимого оружия, а также усадить Украину за стол таких нужных для Путина переговоров.

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