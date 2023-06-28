Появилась новая база обеспечения. Армия РФ увеличивает присутствие в Крыму — СМИ

В оккупированном Крыму появилась новая база обеспечения военных РФ. Это может свидетельствовать об увеличении присутствия оккупантов на полуострове.

Об этом сообщает проект Радио Свобода Схемы.

— Спутник Planet Labs зафиксировал новую базу обеспечения российских военных на территории села Широкое вблизи Симферополя, на которой расположены казармы и сотни грузовиков, внедорожников и автоцистерн, которые перевозят топливо, — говорится в сообщении.

Новая база располагается в двух местах на территории села Широкое.

Проанализировав снимки Planet Labs, журналисты установили, что развертывание базы в этом месте началось еще в марте 2023 года. Ранее там было фермерское хозяйство.

По словам военного эксперта Михаила Жирохова, на большем участке преимущественно стоят военные грузовики, автоцистерны и внедорожники. Также на снимке за 23 июня заметны объекты, которые, по мнению Жирохова, могут служить казармами для российских военных.

Десятки грузовиков и автоцистерн, перевозящих топливо, зафиксированы и на втором участке села. В 2022 году на этой территории также была техника, но в меньшем количестве и не военная.

Журналисты также выяснили, что в этом селе располагается 101 отдельная бригада материально-технического обеспечения (ОбМТО).

— Появление одной из таких бригад в оккупированном Крыму может свидетельствовать о значительном увеличении здесь группировки российской армии, ведь очевидно, что части, находящиеся там с 2014 года, уже имеют отлаженную систему обеспечения. Выбор места в селе Широкое не очевиден, но в Крыму осталось не так много мест, где можно развернуть подобные соединения, а штатный состав такой бригады — около двух тысяч человек, — добавляет военный эксперт.

Утром 27 июня оккупационные власти пока что захваченного Крыма снова сообщили о повреждении железнодорожного пути.

Источник : Радио Свобода

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