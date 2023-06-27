Оккупанты в Крыму снова жалуются на повреждение железной дороги
Утром 27 июня оккупационные власти пока захваченного Крыма снова сообщили о повреждении железнодорожного пути.
Теперь проблемы с движением железнодорожного транспорта в Кировском районе.
Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов уверяет, что на месте уже работают профильные службы. Ремонтные работы будут ориентировочно продолжаться четыре-восемь часов. Пострадавших, как подчеркивает Аксенов, нет.
Напомним, что на прошлой неделе было подорвано железнодорожное полотно возле оккупированной Феодосии.
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Источник: Сергей Аксенов
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