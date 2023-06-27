Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Поход на Москву завершен, Пригожин заворачивает обратно в “полевые лагеря”
Поход на Москву завершен, Лукашенко и Пригожин договорились об отводе вагнеровцев: что происходит в РФ
Экс-депутат Госдумы рассказал, для чего Путин организовал “бунт Пригожина”
За рулем был пьяный полицейский: в ДТП на Кировоградщине погибли три выпускницы
До столицы РФ 2 часа: колонны ЧВК Вагнера вошли в Московскую область
Украина Срочно
Срочно
Татьяна Забожко, редактор ленты

Оккупанты в Крыму снова жалуются на повреждение железной дороги

залізниця
Фото: Depositphotos

Утром 27 июня оккупационные власти пока захваченного Крыма снова сообщили о повреждении железнодорожного пути.

Теперь проблемы с движением железнодорожного транспорта в Кировском районе.

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов уверяет, что на месте уже работают профильные службы. Ремонтные работы будут ориентировочно продолжаться четыре-восемь часов. Пострадавших, как подчеркивает Аксенов, нет.

Напомним, что на прошлой неделе было подорвано железнодорожное полотно возле оккупированной Феодосии.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 489-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Аксенов

Крым
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Поставки ракет Storm Shadow Украине имели значительное влияние на поле боя — Уоллес
Бен Воллес
Уплатила РФ налоги за продажу квартиры в Крыму: ГБР провело обыски у чиновницы налоговой
ДБР - обшуки в податковій
Повреждения Чонгарского моста гораздо серьезнее: оккупанты жалуются на пробки на выезде из Крыма
Оккупанты в Крыму снова жалуются на повреждение железной дороги
После мощного удара ВСУ: оккупанты возвели понтонную переправу под Чонгарским мостом
Чонгарський міст
Это борьба Украины. В Пентагоне прокомментировали удар по Чонгарскому мосту
Оккупанты в Крыму снова жалуются на повреждение железной дороги
Видео
Готовы ли белорусы свергнуть Лукашенко и для чего Пригожин Путину в Беларуси

Есть определенные предпосылки для освобождения Беларуси, но должно совпасть несколько факторов одновременно. Среди них — милитарный разгром России, международный ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и другие факторы.

Юлия Захарченко
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (27.06.2023)
Оккупанты в Крыму снова жалуются на повреждение железной дороги
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (26.06.2023)
Оккупанты в Крыму снова жалуются на повреждение железной дороги
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (26.06.2023)
Оккупанты в Крыму снова жалуются на повреждение железной дороги
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (26.06.2023)
Оккупанты в Крыму снова жалуются на повреждение железной дороги
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь