Оккупанты в Крыму снова жалуются на повреждение железной дороги

Утром 27 июня оккупационные власти пока захваченного Крыма снова сообщили о повреждении железнодорожного пути.

Теперь проблемы с движением железнодорожного транспорта в Кировском районе.

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов уверяет, что на месте уже работают профильные службы. Ремонтные работы будут ориентировочно продолжаться четыре-восемь часов. Пострадавших, как подчеркивает Аксенов, нет.

Напомним, что на прошлой неделе было подорвано железнодорожное полотно возле оккупированной Феодосии.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 489-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Аксенов

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