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З’явилася нова база забезпечення. Армія РФ збільшує присутність в Криму – ЗМІ

З’явилася нова база забезпечення. Армія РФ збільшує присутність в Криму – ЗМІ
Фото: Getty Images

В окупованому Криму з’явилась нова база забезпечення військових РФ. Це може свідчити про збільшення присутності окупантів на півострові.

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Схеми.

– Супутник Planet Labs зафіксував нову базу забезпечення російських військових на території села Широке поблизу Сімферополя, на якій розташовані казарми та сотні вантажівок, позашляховиків і автоцистерн, які перевозять паливо, – йдеться у повідомленні.

Нова база розташовується у двох місцях на території села Широке.

Проаналізувавши знімки Planet Labs, журналісти встановили, що розгортання бази в цьому місці розпочалося ще у березні 2023 року. Раніше там було фермерське господарство.

За словами військового експерта Михайла Жирохова, на більшій ділянці переважно наявні військові вантажівки, автоцистерни та позашляховики. Також на знімку за 23 червня помітні об’єкти, які, на думку Жирохова, можуть слугувати казармами для російських військових.

З’явилася нова база забезпечення. Армія РФ збільшує присутність в Криму – ЗМІ
Схеми/Радіо Свобода
З’явилася нова база забезпечення. Армія РФ збільшує присутність в Криму – ЗМІ
Схеми/Радіо Свобода
З’явилася нова база забезпечення. Армія РФ збільшує присутність в Криму – ЗМІ
Схеми/Радіо Свобода
З’явилася нова база забезпечення. Армія РФ збільшує присутність в Криму – ЗМІ
З’явилася нова база забезпечення. Армія РФ збільшує присутність в Криму – ЗМІ
З’явилася нова база забезпечення. Армія РФ збільшує присутність в Криму – ЗМІ

Десятки вантажівок та автоцистерн, які перевозять пальне, зафіксовані й в іншій ділянці села. У 2022 році на цій території також була техніка, але в меншій кількості та не військова.

З’явилася нова база забезпечення. Армія РФ збільшує присутність в Криму – ЗМІ
Схеми/Радіо Свобода
З’явилася нова база забезпечення. Армія РФ збільшує присутність в Криму – ЗМІ
Схеми/Радіо Свобода
З’явилася нова база забезпечення. Армія РФ збільшує присутність в Криму – ЗМІ
З’явилася нова база забезпечення. Армія РФ збільшує присутність в Криму – ЗМІ

Журналісти також зʼясували, що в цьому селі розташовується 101 окрема бригада матеріально-технічного забезпечення (ОбМТЗ).

– Поява однієї з таких бригад в окупованому Криму може свідчити про значне збільшення тут угруповання російської армії, адже очевидно, що частини, що перебувають там з 2014 року, вже мають налагоджену систему забезпечення. Вибір місця у селі Широке не очевидний, але в Криму залишилося не так багато місць, де можна розгорнути подібні з’єднання, а штатний склад такої бригади – близько двох тисяч осіб, – додає військовий експерт.

Уранці 27 червня окупаційна влада поки що захопленого Криму знову повідомила про пошкодження залізничної колії.

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Джерело: Радіо Свобода
Армія Росії, Війна в Україні, Крим, Російська агресія
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