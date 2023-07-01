Графика тренировок украинских пилотов на F-16 до сих пор нет: Зеленский упрекнул партнеров

Некоторые партнеры Украины затягивают с составлением графика тренировок наших пилотов на американских истребителях F-16, поэтому они до сих пор не начались.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами после переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

— Украина может получить F-16. Мы договорились, дожали, что у нас есть коалиция стран, которые готовы начать тренировки для украинских пилотов. Графика тренировочных миссий нет, с этим затягивают. Для чего они это делают, мне неизвестно, — подчеркнул глава государства.

На днях в Воздушных силах ВСУ заявили, что украинские пилоты еще не начали тренировки на многофункциональных истребителях F-16, сейчас изучаются пропускные возможности учебных центров и баз.

Западные партнеры Украины создали так называемую авиационную коалицию. Лидерство в этом вопросе взяла на себя Великобритания, к ней присоединились Дания и Нидерланды.

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