Графика тренировок украинских пилотов на F-16 до сих пор нет: Зеленский упрекнул партнеров
Некоторые партнеры Украины затягивают с составлением графика тренировок наших пилотов на американских истребителях F-16, поэтому они до сих пор не начались.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами после переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
— Украина может получить F-16. Мы договорились, дожали, что у нас есть коалиция стран, которые готовы начать тренировки для украинских пилотов. Графика тренировочных миссий нет, с этим затягивают. Для чего они это делают, мне неизвестно, — подчеркнул глава государства.
На днях в Воздушных силах ВСУ заявили, что украинские пилоты еще не начали тренировки на многофункциональных истребителях F-16, сейчас изучаются пропускные возможности учебных центров и баз.
Западные партнеры Украины создали так называемую авиационную коалицию. Лидерство в этом вопросе взяла на себя Великобритания, к ней присоединились Дания и Нидерланды.
Страх перед тюрьмой заставил некоторых россиян присоединиться к рядам оккупационных войск и полагаться на судьбу. Она была к ним благосклонна: эти россияне, по крайней мере, выжили. Сейчас в плену жалуются, что их командирам было наплевать на солдат, а раненых бросали на произвол судьбы.Андрей Почтев