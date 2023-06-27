Изучают возможности баз: Игнат опроверг, что украинские пилоты начали обучение на F-16

Украинские пилоты еще не начали учиться на многофункциональных истребителях F-16. Сейчас изучаются пропускные возможности учебных центров и баз.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

Таким образом он прокомментировал сообщение западных СМИ, что Дания якобы уже начала обучение украинских летчиков на F-16.

– То, что начали учиться, вынужден, к сожалению, каждый день опровергать. Потому что не начали учиться пилоты. Официальные специалисты разных уровней работают сегодня в Европе, изучают пропускную возможность тех учебных центров, баз, где могут учиться наши пилоты, и, в частности, на западных самолетах F-16, — подчеркнул Игнат.

Он напомнил, что западные партнеры создали так называемую авиационную коалицию. Лидерство в этом вопросе взяла на себя Великобритания. Кроме того, присоединились Дания и Нидерланды. Они готовы обучать пилотов на разных площадках.

Игнат уточнил, что процесс идет, но “он не будет скорым”. Спикер подтвердил, что потребуются месяцы для освоения истребителей.

Украина уже сформировала список пилотов, которые первыми поедут учиться. У них есть боевой опыт и налет часов.

– Как только летный состав, пилоты уже выедут, мы об этом обязательно сообщим, — заверил Игнат.

Накануне агентство Associated Press сообщило, что правительство Дании якобы объявило о начале обучения украинцев на истребителях F-16. Издание ссылалось на исполняющего обязанности министра обороны Трольса Лунда Пульсена, который отметил, что Дания как член НАТО “сделала шаг относительно начала обучения и повышения квалификации украинских пилотов”.

– Мы также рассмотрим, стоит ли делать конкретные пожертвования Украине датских истребителей F-16 и сколько их должно быть, — добавил глава Минобороны Дании.

Он уточнил, что украинские пилоты должны учиться от шести до восьми месяцев, прежде чем возможная передача датских самолетов F-16 станет реальностью.

– Это не значит, что вы не можете принять решение заранее. Но (самолеты F-16, — Ред.) будут находиться в Дании до 2024 года, — заявил Пульсен.

По его словам, Дания планирует снять F-16 с вооружения на два года раньше, чем планировалось. Страна заказала 27 истребителей F-35A, которые заменят более чем 40-летние самолеты F-16 (30 таких истребителей до сих пор находятся на вооружении армии Дании).

Переход на F-35A будет происходить с конца 2023 до конца 2025 года. Первоначально этот процесс планировался на 2027 год.

Дания присоединилась к так называемой авиационной коалиции и вместе с Нидерландами согласилась провести тренировки для украинских пилотов на истребителях F-16.

В правительстве Дании заявляли, что могут поддержать передачу Украине этих самолетов, но при условии одобрения США как страны-производителя.

Источник : AP

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