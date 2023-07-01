Графіка тренувань українських пілотів на F-16 досі немає: Зеленський дорікнув партнерам

Деякі партнери України затягують зі складанням графіка тренувань наших пілотів на американських винищувачах F-16 , тому вони досі не розпочалися.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами після переговорів із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

– Україна може отримати F-16. Ми домовилися, дотиснули, що у нас є коаліція країн, які готові почати тренування для українських пілотів. Графіку тренувальних місій немає, з цим затягують. Для чого вони це роблять, мені невідомо, – наголосив глава держави.

Днями у Повітряних силах ЗСУ заявили, що українські пілоти ще не розпочали тренування на багатофункціональних винищувачах F-16, наразі вивчаються пропускні можливості навчальних центрів та баз.

Західні партнери України створили так звану авіаційну коаліцію. Лідерство в цьому питанні взяла на себе Велика Британія, до неї долучилися Данія і Нідерланди.

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