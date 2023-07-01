Графіка тренувань українських пілотів на F-16 досі немає: Зеленський дорікнув партнерам
Деякі партнери України затягують зі складанням графіка тренувань наших пілотів на американських винищувачах F-16 , тому вони досі не розпочалися.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами після переговорів із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.
– Україна може отримати F-16. Ми домовилися, дотиснули, що у нас є коаліція країн, які готові почати тренування для українських пілотів. Графіку тренувальних місій немає, з цим затягують. Для чого вони це роблять, мені невідомо, – наголосив глава держави.
Днями у Повітряних силах ЗСУ заявили, що українські пілоти ще не розпочали тренування на багатофункціональних винищувачах F-16, наразі вивчаються пропускні можливості навчальних центрів та баз.
Західні партнери України створили так звану авіаційну коаліцію. Лідерство в цьому питанні взяла на себе Велика Британія, до неї долучилися Данія і Нідерланди.
Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.Андрій Почтєв