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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Литва планирует длительную поддержку армии Украины — министр обороны

Арвідас Анушаускас - міністр оборони Литви
Фото: Getty Images

Литва подготовит долговременный план поддержки украинских Вооруженных сил.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, который прибыл в Украину, где встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Кроме плана поддержки армии Украины, литовский министр также проинформировал Резникова о последнем пакете поддержки.

— Мы понимаем, что только долгосрочная военная и финансовая поддержка Украины принесет стабильность в свободную Европу. Именно поэтому мы подготовили трехлетний план поддержки украинской армии, — приводит слова Анушаускаса литовский вещатель LRT.

По словам главы оборонного ведомства Литвы, три основные задачи этого плана предусматривают:

  • приложение усилий для обеспечения непрерывного предоставления военной поддержки украинской армии;
  • обеспечить реабилитацию раненых украинских солдат;
  • продолжить консультации по оборонным реформам, начатым еще до войны, чтобы приблизить Украину к членству в НАТО.

Арвидас Анушаускас подтвердил, что последний пакет поддержки Литвы включает ракетные пусковые установки NASAMS, которые будут доставлены в Украину осенью.

Он добавил, что пакет будет включать десять бронетранспортеров М113, боеприпасы для гранатометов и 2,5 млн патронов, причем последние будут отправлены в Украину уже на этой неделе.

Находясь с визитом в Украине с четверга, министр обороны Литвы посетил Чернигов, Ирпень и Бучу, а также осмотрел объекты, финансируемые Литвой и находящиеся на стадии строительства.

Министры обороны Литвы и Украины также обсудили подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе и прогресс Украины в реформировании системы военной подготовки, говорится в сообщении.

В литовском оборонном ведомстве говорят, что общая стоимость литовской военной помощи Украине с начала войны вскоре достигнет полмиллиарда евро.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа, во время визита в Киев вместе с президентом Польши Анджеем Дудой, заявил, что Литва купит две пусковые системы NASAMS для Украины.

Источник: LRT

Война в Украине, Литва, Міноборони, Алексей Резников
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