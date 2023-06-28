Литва передаст Украине ЗРК NASAMS, 10 БТР M113 и боеприпасы

Украина получит от Литвы пусковые установки ЗРК NASAMS, а также бронетранспортеры и боеприпасы.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Указано, что стоимость двух пусковых установок ЗРК NASAMS, которые Литва решила приобрести для Украины, составляет около 9,8 миллиона евро.

В ближайшее время установки будут полностью подготовлены для интеграции в существующие украинские подразделения, дополняя и расширяя операционные возможности переданных Норвегией и США систем NASAMS.

Запланированный литовский пакет военной помощи Украине также будет включать 10 бронетранспортеров M113. Общее количество этих бронетранспортеров, переданных Литвой, достигнет 72 единиц.

Кроме того, на 2023 год Литва заказала для Украины 12,5 млн боеприпасов, из которых 2,5 млн будут переданы в ближайшее время. Также очень скоро будут переданы тысячи единиц противотанковых боеприпасов для гранатометов.

В среду, 28 июня, президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с необъявленным визитом в Киев.

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