Литва планує договтривалу підтримку армії України – міністр оборони

Литва підготує довготривалий план підтримки українських Збройних сил.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, який прибув до України, де зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим.

Крім плану підтримки армії України, литовський міністр також поінформував Резнікова про останній пакет підтримки.

– Ми розуміємо, що лише довгострокова військова та фінансова підтримка України принесе стабільність у вільну Європу. Саме тому ми підготували трирічний план підтримки української армії, – наводить слова Анушаускаса литовський мовник LRT.

За словами очільника оборонного відомства Литви, три основних завдання цього плану передбачають:

докладання зусиль для забезпечення безперервного надання військової підтримки українській армії;

забезпечити реабілітацію поранених українських солдатів;

продовжити консультації щодо оборонних реформ, розпочатих ще до війни, щоб наблизити Україну до членства в НАТО.

Арвідас Анушаускас підтвердив, що останній пакет підтримки Литви включає ракетні пускові установки NASAMS, які будуть доставлені в Україну восени.

Він додав, що пакет включатиме десять бронетранспортерів М113, боєприпаси для гранатометів і 2,5 млн набоїв, причому останні будуть відправлені в Україну вже цього тижня.

Перебуваючи з візитом в Україні з четверга, міністр оборони Литви відвідав Чернігів, Ірпінь і Бучу, а також оглянув об’єкти, що фінансуються Литвою і знаходяться на стадії будівництва.

Міністри оборони Литви і України також обговорили підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі і прогрес України в реформуванні системи військової підготовки, йдеться в повідомленні.

У литовському оборонному відомстві кажуть, що загальна вартість литовської військової допомоги Україні з початку війни незабаром сягне півмільярда євро.

Нагадаємо, раніше президент Литви Гітанас Науседа, під час візиту до Києва разом із президентом Польщі Анджеєм Дудою, заявив, що Литва купить дві пускові системи NASAMS для України.

Джерело: LRT

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