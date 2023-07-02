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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Подоляк отверг возможность начала переговоров с Россией после подступов ВСУ к Крыму

Подоляк отверг возможность начала переговоров с Россией после подступов ВСУ к Крыму
Фото: УНИАН

У российско-украинской войны нет ни единого сценария, при которых воющие стороны могли бы пойти на компромисс.

Об этом в субботу, 1 июля, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, слова которого приводит издание Крым.Реалии.

Таким образом Подоляк прокомментировал публикацию американской газеты The Washington Post, в которой говорилось о тайном визите главы Центрального разведовательного управления (ЦРУ) США в Киев.

— Нет никаких выходов из войны. Все эти интрижные описания, конспирологические описания – они несколько отдают инфантилизмом. При такой большой войне, при таком большом объеме ресурсов, которые использует РФ, и при тех ставках, которые далее РФ, у этой войны нет ни единого компромиссного сценария, – заявил Михаил Подоляк.

Согласно статье WP, официальный Киев может пойти на переговоры с Москвой, если на линии фронта у ВСУ будут определенные успехи. По данным источников издания, главе ЦРУ Вильяму Бернсу во время визита в Киев сообщили, что целью Украины является освобождение значительных площадей украинских территорий до осени, после чего начать подступать к Крыму, когда и могут быть начаты, по данным издания, переговоры с Российской Федерацией.

Кроме Подоляка из украинских властей пока никто не комментировал материал Washington Post.

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Источник: Крым. Реалии
Война в Украине, Крым, Михаил Подоляк, Росія
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