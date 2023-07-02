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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Подоляк відкинув можливість початку переговорів з Росією після підступів ЗСУ до Криму

Подоляк відкинув можливість початку переговорів з Росією після підступів ЗСУ до Криму
Фото: УНІАН

Російсько-українська війна не має жодного сценарію, за якого сторони, що воюють, могли б піти на компроміс.

Про це в суботу, 1 липня, заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, слова якого наводить видання Крим.Реалії.

У такий спосіб Подоляк прокоментував публікацію американської газети The Washington Post, у якій ішлося про таємний візит глави Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США до Києва.

– Немає жодних виходів із війни. Усі ці інтрижні описи, конспірологічні описи – вони дещо віддають інфантилізмом. За такої великої війни, за такого великого обсягу ресурсів, які використовує РФ, і за тих ставок, які далі робить РФ, у цієї війни немає жодного компромісного сценарію, – заявив Михайло Подоляк.

Згідно зі статтею WP, офіційний Київ може піти на переговори з Москвою, якщо на лінії фронту у ЗСУ будуть певні успіхи. За даними джерел видання, главі ЦРУ Вільяму Бернсу під час візиту до Києва повідомили, що метою України є звільнення значних площ українських територій до осені, після чого почати підступати до Криму, коли і можуть бути розпочаті, за даними видання, переговори з Російською Федерацією.

Крім Подоляка з української влади поки що ніхто не коментував матеріал Washington Post.

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Джерело: Крим. Реалії
Війна в Україні, Крим, Михайло Подоляк, Росія
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