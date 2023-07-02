Подоляк відкинув можливість початку переговорів з Росією після підступів ЗСУ до Криму
Російсько-українська війна не має жодного сценарію, за якого сторони, що воюють, могли б піти на компроміс.
Про це в суботу, 1 липня, заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, слова якого наводить видання Крим.Реалії.
У такий спосіб Подоляк прокоментував публікацію американської газети The Washington Post, у якій ішлося про таємний візит глави Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США до Києва.
– Немає жодних виходів із війни. Усі ці інтрижні описи, конспірологічні описи – вони дещо віддають інфантилізмом. За такої великої війни, за такого великого обсягу ресурсів, які використовує РФ, і за тих ставок, які далі робить РФ, у цієї війни немає жодного компромісного сценарію, – заявив Михайло Подоляк.
Згідно зі статтею WP, офіційний Київ може піти на переговори з Москвою, якщо на лінії фронту у ЗСУ будуть певні успіхи. За даними джерел видання, главі ЦРУ Вільяму Бернсу під час візиту до Києва повідомили, що метою України є звільнення значних площ українських територій до осені, після чого почати підступати до Криму, коли і можуть бути розпочаті, за даними видання, переговори з Російською Федерацією.
Крім Подоляка з української влади поки що ніхто не коментував матеріал Washington Post.
Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.Андрій Почтєв