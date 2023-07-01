Директор ЦРУ в июне тайно посетил Украину, ему раскрыли стратегию освобождения территорий – WP

В начале июня директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс совершил секретный визит в Украину, в ходе которого его проинформировали о планах по освобождению территорий во время контрнаступления.

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с деталями визита.

Журналисты утверждают, что поездка Бернса предполагала встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством украинской разведки.

Она состоялась в момент, когда украинские войска начали наступательные действия, однако еще не развернули большинство своих штурмовых бригад, обученных и вооруженных Западом.

– Во время тайного визита в Украину директора ЦРУ Уильяма Бернса в начале этого месяца украинские официальные лица раскрыли амбициозную стратегию по возвращению оккупированной РФ территории и открытию переговоров о прекращении огня с Москвой до конца года, — пишет WP.

Как утверждают источники издания, в частных разговорах украинское военное руководство выразило Бернсу твердую уверенность в том, что их цель – освободить значительную часть территорий к осени. После этого – переместить ракетные и артиллерийские системы к административной границе с Крымом, продвинуться на восток и впервые после длительной паузы открыть переговорный процесс с РФ.

WP добавляет, что при “идеальном сценарии, которому отдает предпочтение Киев”, украинские военные получат рычаги влияния на Россию, выдвинув войска и мощное оружие к административной границе с Крымом, где базируется Черноморский флот РФ.

– Россия пойдет на переговоры только тогда, когда ощутит угрозу, – цитирует WP неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

Соглашаясь не освобождать Крым силой, Киев может потребовать от РФ принять любые гарантии безопасности, которые Украина получит от Запада, утверждает издание со ссылкой на украинских чиновников.

Сможет ли Украина реализовать эти планы в столь сжатые сроки, пока неизвестно, добавляет издание. В ЦРУ отказались от комментариев, когда ведомство спросили об оценке Бернсом перспектив наступления Вооруженных сил Украины.

Военные аналитики в общении с журналистами отметили, что цель Украины является амбициозной, однако возможной.

– Вполне возможно, что они (ВСУ, — Ред.) смогут перерезать сухопутный “мост” в Крым, захватив местность либо поставив ее в радиус действия HIMARS и другой артиллерии, но многое зависит от уровня истощения… Если Украина сможет нанести достаточные потери российским силам и технике и помешать перемещению подкреплений, это ослабит оборону Москвы настолько, чтобы добиться прорыва, – объяснил военный аналитик Foreign Policy Роб Ли.

Он добавил, что ведение войны для РФ усложнят удары по важным для агрессора аэродромам, мостам, железнодорожным линиям и логистическим узлам.

Официальные представители США подтвердили изданию факт визита Бернса в Украину.

– Директор Бернс недавно ездил в Украину, как он делал это регулярно с начала российской агрессии больше года тому назад, – сообщил в комментарии WP на условиях анонимности один из чиновников.

Он добавил, что целью визита было подтвердить поддержку Соединенными Штатами обмена разведданными, которые помогут Украине в борьбе с агрессией РФ.

Источник : The Washington Post

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