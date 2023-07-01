Юлия Захарченко, редактор ленты
Более 500 оккупантов и 35 артиллерийских систем: потери РФ на 1 июля
За сутки в боях против Украины уничтожено около 530 российских оккупантов. Всего потери РФ составляют более 228 тыс. военных, которые были обезврежены во время атаки против Украины.
Потери РФ на 1 июля 2023
- личного состава — около 228 870 (+530) человек;
- танков — 4 042 (+1);
- боевых бронированных машин — 7 868 (+5);
- артиллерийских систем — 4 162 (+35);
- РСЗВ — 632 (+2);
- средств ПВО — 389;
- самолетов — 315;
- вертолетов — 308;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3 545 (+26);
- крылатых ракет — 1 261;
- кораблей/катеров — 18;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6 794 (+9);
- специальной техники — 580 (+11).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 493-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Читайте такжеКарта боевых действий на 01.07.2023 — ситуация на фронте
Источник: Генштаб ВСУ
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