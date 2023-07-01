Более 500 оккупантов и 35 артиллерийских систем: потери РФ на 1 июля

За сутки в боях против Украины уничтожено около 530 российских оккупантов. Всего потери РФ составляют более 228 тыс. военных, которые были обезврежены во время атаки против Украины.

Потери РФ на 1 июля 2023

личного состава — около 228 870 (+530) человек;

танков — 4 042 (+1);

боевых бронированных машин — 7 868 (+5);

артиллерийских систем — 4 162 (+35);

РСЗВ — 632 (+2);

средств ПВО — 389;

самолетов — 315;

вертолетов — 308;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3 545 (+26);

крылатых ракет — 1 261;

кораблей/катеров — 18;

автомобильной техники и автоцистерн — 6 794 (+9);

специальной техники — 580 (+11).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 493-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

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