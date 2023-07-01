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Юлия Захарченко, редактор ленты

Более 500 оккупантов и 35 артиллерийских систем: потери РФ на 1 июля

Более 500 оккупантов и 35 артиллерийских систем: потери РФ на 1 июля
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки в боях против Украины уничтожено около 530 российских оккупантов. Всего потери РФ составляют более 228 тыс. военных, которые были обезврежены во время атаки против Украины.

Потери РФ на 1 июля 2023

  • личного состава — около 228 870 (+530) человек;
  • танков — 4 042 (+1);
  • боевых бронированных машин — 7 868 (+5);
  • артиллерийских систем — 4 162 (+35);
  • РСЗВ — 632 (+2);
  • средств ПВО — 389;
  • самолетов — 315;
  • вертолетов — 308;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3 545 (+26);
  • крылатых ракет — 1 261;
  • кораблей/катеров — 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6 794 (+9);
  • специальной техники — 580 (+11).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 493-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Более 500 оккупантов и 35 артиллерийских систем: потери РФ на 1 июля

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, Російська агресія, Росія, РФ
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