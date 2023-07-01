Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Понад 500 окупантів і 35 артилерійських систем: втрати РФ на 1 липня
За добу в боях проти України знищено близько 530 російських окупантів. Загалом втрати РФ становлять понад 228 тис. військових, яких було знешкоджено під час атаки проти України.
Втрати РФ на 1 липня 2023
- особового складу ‒ близько 228 870 (+530) осіб;
- танків ‒ 4 042 (+1);
- бойових броньованих машин ‒ 7 868 (+5);
- артилерійських систем – 4 162 (+35);
- РСЗВ – 632 (+2);
- засобів ППО ‒ 389;
- літаків – 315;
- гелікоптерів – 308;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 545 (+26);
- крилатих ракет ‒ 1261;
- кораблів/катерів ‒ 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6794 (+9);
- спеціальної техніки ‒ 580 (+11).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 493-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Читайте такожКарта бойових дій на 01.07.2023 – ситуація на фронті
Джерело: Генштаб ЗСУ
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