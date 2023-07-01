Понад 500 окупантів і 35 артилерійських систем: втрати РФ на 1 липня

За добу в боях проти України знищено близько 530 російських окупантів. Загалом втрати РФ становлять понад 228 тис. військових, яких було знешкоджено під час атаки проти України.

Втрати РФ на 1 липня 2023

особового складу ‒ близько 228 870 (+530) осіб;

танків ‒ 4 042 (+1);

бойових броньованих машин ‒ 7 868 (+5);

артилерійських систем – 4 162 (+35);

РСЗВ – 632 (+2);

засобів ППО ‒ 389;

літаків – 315;

гелікоптерів – 308;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 545 (+26);

крилатих ракет ‒ 1261;

кораблів/катерів ‒ 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6794 (+9);

спеціальної техніки ‒ 580 (+11).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 493-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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