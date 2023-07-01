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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Понад 500 окупантів і 35 артилерійських систем: втрати РФ на 1 липня

Понад 500 окупантів і 35 артилерійських систем: втрати РФ на 1 липня
Фото: Генштаб ЗСУ

За добу в боях проти України знищено близько 530 російських окупантів. Загалом втрати РФ становлять понад 228 тис. військових, яких було знешкоджено під час атаки проти України.

Втрати РФ на 1 липня 2023

  • особового складу ‒ близько 228 870 (+530) осіб;
  • танків ‒ 4 042 (+1);
  • бойових броньованих машин ‒ 7 868 (+5);
  • артилерійських систем – 4 162 (+35);
  • РСЗВ – 632 (+2);
  • засобів ППО ‒ 389;
  • літаків – 315;
  • гелікоптерів – 308;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 545 (+26);
  • крилатих ракет ‒ 1261;
  • кораблів/катерів ‒ 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6794 (+9);
  • спеціальної техніки ‒ 580 (+11).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 493-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, Російська агресія, Росія, РФ
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