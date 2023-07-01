Знищили реальний кулак армії РФ: Зеленський озвучив втрати вагнерівців на Сході України

Українські військові знищили або завдали поранень близько 100 тис. найманців приватної військової компанії Вагнера на Сході України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтервʼю іспанським ЗМІ, зокрема El Mundo.

Глава держави зазначив, що бойовики ПВК Вагнера складали доволі суттєву частину “такого абсолютно терористичного явища як російська армія”.

Він пояснив, що серед вагнерівців є дві категорії: професійні найманці та мобілізовані із в’язниць, яких російське командування використовувало як гарматне м’ясо.

– Лише на Сході України наші війська знищили 21 тис., 80 тис. було поранено. Тобто близько 100 тис. вагнерівців наші війська на Сході вбили або поранили. Це були колосальні втрати, – наголосив Зеленський.

Президент додав, що найпотужніше угруповання вагнерівців перебувало саме на Сході України. У них не було іншого вибору на полі бою, окрім як іти вперед та атакувати.

Шансів відступити, не виконавши завдання, вони не мали, оскільки бойовиків вбили б свої ж. А під час просування вперед вагнерівці отримували шанс вижити, потрапивши в полон.

– Тому і говорили, що вони дуже потужні, тому що в них не було виходу, вони мали йти вперед… Тобто це такий живий “паркан”, жива сила російського угруповання. Всі інші мобілізовані сили РФ не мотивовані, вони завжди бігли, вони слабші за наших. А цим нічого втрачати, – пояснив президент.

Зеленський уточнив, що знищення такої великої кількості найманців ПВК Вагнера, зокрема в районі Бахмута, є частиною українського контрнаступу.

Президент нагадав, що РФ веде проти України гібридну війну, тому й контрнаступ може мати різний вигляд.

– Коли хтось говорить: Бахмут, що там, для чого. Зараз усі бачать: ми знищили реальний кулак вагнерівців на Сході України. І тепер, коли це відбулося, ми можемо відкрито говорити, для чого. Ось для чого: ми знищили мотивований склад російської армії… Вбити таку потужну силу, таку кількість найманців, терористів, вагнерівців на Сході України – це також контрнаступ. Це серйозний плацдарм для того, щоб потім наші війська могли рухатися вперед, – заявив Зеленський.

Коментуючи переміщення бойовиків ПВК Вагнера на територію Білорусі, президент запевнив, що Україна розуміє, для чого це відбувається. Він уточнив, що окупанти можуть створювати “багато різних страшилок”.

– Що саме там вони готують інший потужний кулак щодо наступу на Україну, або щодо різних дій ДРГ на кордоні з Польщею чи Литвою, або йти кудись на країни НАТО… Ми вважаємо, що на сьогодні це буде лише інформаційний тиск, що вони неспроможні щось дуже серйозне зробити проти України, – перерахував Зеленський.

Він попередив, що ворог вкидатиме багато такої інформації, оскільки ця війна відбувається частково на полі бою, частково в інформаційному просторі, а частково “за лаштунками політики”.

Водночас Зеленський запевнив, що українське командування буде стежити за ситуацією на Північному напрямку та вживати відповідних заходів у сфері оборони.

Джерело : Офіс президента

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.