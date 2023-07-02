501 табличка с именами: в Буче открыли мемориал памяти погибших во время оккупации РФ

В Буче Киевской области открыли мемориал в память о жителях города, которых российские военные убили во время оккупации.

Об этом сообщил городской голова Анатолий Федорук.

Мемориал установили на входе в Бучанский городской парк. Он включает 501 табличку с именами жертв российской агрессии, которых удалось идентифицировать.

Кроме того, 1 июля в парке провели концерт-реквием Об’єднані заради перемоги.

— Это нельзя забыть и нельзя простить (преступления России в Бучанской общине — Ред.). Поэтому мы продолжаем напоминать миру о военном трибунале, — подчеркнул глава города.

Напомним, что 31 марта ВСУ освободили от россиян Бучу и всю Бучанскую общину на Киевщине. За время оккупации захватчики убили и замучили сотни людей.

В марте 2023 года Зеленский сообщил, что в Буче и Бучанском районе погибли более 1 400 человек, в том числе 37 детей.

Более 175 человек были найдены в братских могилах и камерах пыток. В целом российская армия совершила в Бучанском районе более 9 тыс. военных преступлений.

Фото: BBC Украина

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