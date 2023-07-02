501 табличка с именами: в Буче открыли мемориал памяти погибших во время оккупации РФ
В Буче Киевской области открыли мемориал в память о жителях города, которых российские военные убили во время оккупации.
Об этом сообщил городской голова Анатолий Федорук.
Мемориал установили на входе в Бучанский городской парк. Он включает 501 табличку с именами жертв российской агрессии, которых удалось идентифицировать.
Кроме того, 1 июля в парке провели концерт-реквием Об’єднані заради перемоги.
— Это нельзя забыть и нельзя простить (преступления России в Бучанской общине — Ред.). Поэтому мы продолжаем напоминать миру о военном трибунале, — подчеркнул глава города.
Напомним, что 31 марта ВСУ освободили от россиян Бучу и всю Бучанскую общину на Киевщине. За время оккупации захватчики убили и замучили сотни людей.
В марте 2023 года Зеленский сообщил, что в Буче и Бучанском районе погибли более 1 400 человек, в том числе 37 детей.
Более 175 человек были найдены в братских могилах и камерах пыток. В целом российская армия совершила в Бучанском районе более 9 тыс. военных преступлений.
Фото: BBC Украина
Страх перед тюрьмой заставил некоторых россиян присоединиться к рядам оккупационных войск и полагаться на судьбу. Она была к ним благосклонна: эти россияне, по крайней мере, выжили. Сейчас в плену жалуются, что их командирам было наплевать на солдат, а раненых бросали на произвол судьбы.Андрей Почтев