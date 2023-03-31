Март, 31 в 10:00

Президент Украины Владимир Зеленский к годовщине освобождения Бучи (Киевская область) от российских войск напомнил о зверствах оккупантов в этом городе.

Сообщение появилось в официальных аккаунтах главы государства в соцсетях.

Президент напомнил, что Буча больше месяца находилась под оккупацией. За это время российские захватчики убили и замучили сотни людей, в том числе детей.

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По словам Зеленского, тела более 175 человек были обнаружены в братских могилах и камерах пыток.

– Буча. 33 дня оккупации. Более 1 400 смертей, из них 37 детских. Более 175 человек найдены в братских могилах и камерах пыток. 9 000 российских военных преступлений. 365 дней, как это снова свободный украинский город. Символ зверств армии страны-оккупанта, — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что украинцы никогда не простят зверств, совершенных в Буче, а российские военные преступники будут наказаны.

До полномасштабной войны в Буче проживало более 55 тыс. человек. Российские войска оккупировали город в начале вторжения.

Как отмечается в обнародованном президентом видео, с 27 февраля 2022 года Буча превратилась в “место резни и пыток мирных людей”.

Вооруженные силы Украины освободили город 31 марта. Первые кадры из города ужаснули украинцев и весь цивилизованный мир: тела убитых оккупантами мирных людей лежали прямо на улицах. Погибших обнаруживали в подвалах и в братских могилах. Тела людей часто были сожжены, со следами пыток и связанными за спиной руками.

Убийства, пытки, насилие, запугивания, ограбления – все это преступления войск РФ, зафиксированные в Буче. Такой жестокости мир не видел со времен Второй мировой войны.

В общей сложности российская армия совершила в Бучанском районе более 9 тыс. военных преступлений.

Правоохранители выяснили, что к преступлениям причастны кадыровцы, десантники из Пскова, а также силовики Росгвардии. Удалось идентифицировать более 90 российских оккупантов, причастных к этим преступлениям.