501 табличка з іменами: у Бучі відкрили меморіал пам’яті загиблих під час окупації РФ
У Бучі на Київщині відкрили меморіал в пам’ять про мешканців міста, яких російські військові вбили під час окупації.
Про це повідомив міський голова Анатолій Федорук.Меморіал установили на вході до Бучанського міського парку.
Він складається з 501 таблички з іменами жертв російської агресії, яких вдалося ідентифікувати.
Окрім того, 1 липня у парку провели концерт-реквієм Об’єднані заради перемоги.
– Це не можна забути і не можна пробачити (злочини росії в Бучанській громаді – Ред.). Тому ми продовжуємо нагадувати світу про військовий трибунал, – наголосив очільник міста.
Нагадаємо, що 31 березня ЗСУ звільнили від росіян Бучу та всю Бучанську громаду на Київщині. За час окупації загарбники вбили й закатували сотні людей.
У березні 2023 року Зеленський повідомив, що в Бучі та Бучанському районі загинули понад 1 400 осіб, зокрема 37 дітей.
Понад 175 людей було знайдено в братських могилах і камерах тортур. Загалом російська армія скоїла у Бучанському районі понад 9 тис. воєнних злочинів.
Фото: BBC Україна
Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.Андрій Почтєв