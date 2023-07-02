501 табличка з іменами: у Бучі відкрили меморіал пам’яті загиблих під час окупації РФ

У Бучі на Київщині відкрили меморіал в пам’ять про мешканців міста, яких російські військові вбили під час окупації.

Про це повідомив міський голова Анатолій Федорук.Меморіал установили на вході до Бучанського міського парку.

Він складається з 501 таблички з іменами жертв російської агресії, яких вдалося ідентифікувати.

Окрім того, 1 липня у парку провели концерт-реквієм Об’єднані заради перемоги.

– Це не можна забути і не можна пробачити (злочини росії в Бучанській громаді – Ред.). Тому ми продовжуємо нагадувати світу про військовий трибунал, – наголосив очільник міста. Нагадаємо, що 31 березня ЗСУ звільнили від росіян Бучу та всю Бучанську громаду на Київщині. За час окупації загарбники вбили й закатували сотні людей. У березні 2023 року Зеленський повідомив, що в Бучі та Бучанському районі загинули понад 1 400 осіб, зокрема 37 дітей. Понад 175 людей було знайдено в братських могилах і камерах тортур. Загалом російська армія скоїла у Бучанському районі понад 9 тис. воєнних злочинів. Читайте також Причетний до вбивств у Бучі: під Бєлгородом вбито старшого оперативного угруповання Стесєва Фото: BBC Україна

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.