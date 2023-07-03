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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Без поддержки авиации нашим войскам сложно продвигаться вперед — Игнат

Юрій Ігнат

Украинским защитникам крайне трудно проводить наступление без преимущества в авиации.

Об этом заявил представитель Воздушных сил в эфире телемарафона Единые новости в понедельник, 3 июля.

По его словам, наступление Вооруженных Сил Украины находится в центре внимания, а все в мире хотят увидеть его успех.

— От этого зависит успех многих цивилизованных стран и их будущее, — сказал Игнат.

Он напомнил, что в недавнем интервью американской газете The Washington Post главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сказал, что без авиационной поддержки и контроля воздушного пространства чрезвычайно трудно проводить наступление.

— Без авиации нашим войскам сложно продвигаться вперед. Нужно как можно быстрее форсировать западные самолеты, у нас все готово, летчики готовы хоть завтра выезжать на учения, — добавил представитель Воздушных сил.

Во время интервью The Washington Post Залужный заявил, что без контроля неба защитникам сложно проводить операции. Он также отметил, что для быстрого развития контрнаступления украинской армии уже сейчас нужно больше оружия — любого оружия.

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авіація, Война в Украине, контрнаступ, Юрій Ігнат
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