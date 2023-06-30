Каждый метр дается кровью: Залужный отреагировал на заявления о медленном контрнаступлении

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что для быстрого развития контрнаступления украинской армии уже сейчас нужно больше оружия — любого оружия.

Об этом он рассказал журналистам The Washington Post.

О потребностях Украины Залужный говорит всем, кто готов его слушать, включая американского коллегу, генерала Марка Милли.

Главнокомандующий также выразил разочарование тем, что Украина до сих пор не получила боевые самолеты от союзников, ведь сами союзники никогда бы не начали контратаку без превосходства в воздухе. Например, обещанные истребители F-16 не поступят нам до осени — в лучшем случае.

По словам Залужного, ВСУ должны выпускать не меньше артиллерийских снарядов, чем россияне. У оккупантов артиллерийский огонь в десять раз выше, мы же ограничены в ресурсах.

Валерий Залужный заявил, что его злит, когда он слышит, что долгожданное контрнаступление Украины на востоке и юге страны началось медленнее, чем ожидалось. По его словам, каждый день ВСУ продвигаются вперед — даже если это всего лишь 500 метров.

— Это не шоу. Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки или что-то еще. Каждый день, каждый метр дается кровью. Без полного обеспечения эти планы вообще невыполнимы. Но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблема, — сказал генерал.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях украинские защитники имеют успехи.

Источник : The Washington Post

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