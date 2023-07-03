Без підтримки авіації нашим військам складно просуватися вперед – Ігнат

Українським захисникам вкрай важко проводити наступ без переваги в авіації.

Про це заявив речник Повітряних сил в ефірі телемарафону Єдині новини у понеділок, 3 липня.

За його словами, що наступ Збройних сил України перебуває у центрі уваги, а всі у світі хочуть побачити його успіх.

— Від цього залежить успіх багатьох цивілізованих країн та їхнє майбутнє, — сказав Ігнат.

Він нагадав, що в нещодавньому інтерв’ю американській газеті The Washington Post головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний сказав, що без авіаційної підтримки та контролю повітряного простору надзвичайно важко проводити наступ.

— Без авіації нашим військам складно просуватися вперед. Потрібно якнайшвидше форсувати західні літаки, у нас все готове, льотчики готові хоч завтра виїжджати на навчання, — додав речник Повітряних сил.

Під час інтерв’ю The Washington Post Залужний заявив, що без контролю неба захисникам складно проводити операції. Він також наголосив, що для швидкого розвитку контрнаступу українській армії вже зараз потрібно більше зброї – будь-якої зброї.

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