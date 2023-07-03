Имеем технологическое преимущество над россиянами, продвигаемся на Юге и Востоке — командующий ДШВ
Украинские военные имеют технологическое преимущество над россиянами, ежедневно продвигаются на Востоке и Юге.
Об этом сообщил командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, генерал-майор Максим Миргородский.
— Воинские части и подразделения ДШВ ВСУ успешно ведут боевые действия на наиболее важных направлениях и ежедневно продвигаются вперед, освобождая каждый километр родной земли. Это восточное и южное направления, — сказал он.
Командующий отметил, что благодаря западному оружию украинские воины имеют технологическое преимущество над войсками РФ. Кроме того, наши защитники хорошо обучены и подготовлены, в том числе и за рубежом.
По словам Миргородского, десантники на высоком уровне овладели различными образцами иностранного вооружения, такого как бронетанковая техника, артиллерийские системы, стрелковое оружие, коллективное вооружение и различные технические средства.
Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны на Юге Украины за прошедшую неделю освободили около 28 кв. км территории.
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Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.Василий Сафьянюк