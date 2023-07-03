Маємо технологічну перевагу над росіянами, просуваємось на Півдні та Сході – командувач ДШВ

Українські військові мають технологічну перевагу над росіянами, щодня просуваються на Сході та Півдні.

Про це повідомив командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ, генерал-майор Максим Миргородський.

– Військові частини та підрозділи ДШВ ЗСУ успішно ведуть бойові дії на найбільш важливих напрямках та щодня просуваються вперед, звільняючи кожен кілометр рідної землі. Це східний та південний напрямки, – сказав він.

Командувач зазначив, що завдяки західній зброї українські воїни мають технологічну перевагу над військами РФ. Окрім того, наші захисники добре навчені та підготовлені, зокрема й за кордоном.

За словами Миргородського, десантники на високому рівні опанували різноманітні зразки іноземного озброєння, такого як бронетанкова техніка, артилерійські системи, стрілецька зброя, колективне озброєння та різні технічні засоби.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони на Півдні України за минулий тиждень звільнили близько 28 кв. км території.

Джерело: Military Media Center

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