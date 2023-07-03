Морпехи прицельным выстрелом из Javelin сбили российский вертолет Ка-52
На Бердянском направлении бойцы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского сбили 3 июля очередной дорогостоящий российский ударный вертолет Ка-52, известный как Аллигатор.
Противотанкисты бригады попали в вертолет из ПТРК Javelin.
Это уже 309-й вертолет оккупантов, уничтоженный Силами обороны с начала полномасштабного вторжения.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 495-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.Василий Сафьянюк