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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Морпехи прицельным выстрелом из Javelin сбили российский вертолет Ка-52

Морпехи прицельным выстрелом из Javelin сбили российский вертолет Ка-52
Фото: Getty Images

На Бердянском направлении бойцы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского сбили 3 июля очередной дорогостоящий российский ударный вертолет Ка-52, известный как Аллигатор.

Противотанкисты бригады попали в вертолет из ПТРК Javelin.

Это уже 309-й вертолет оккупантов, уничтоженный Силами обороны с начала полномасштабного вторжения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 495-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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Війна в Україні

Армия России, Бердянск, Война в Украине, Вертолет, Запорожская область, ВСУ, Російська агресія
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