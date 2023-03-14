ВСУ за сутки отбили более 100 атак и уничтожили три вражеских склада – Генштаб
Силы обороны накануне отбили более 100 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили:
- пять районов сосредоточения личного состава и военной техники врага,
- три склада боеприпасов,
- четыре средства радиоэлектронной борьбы захватчиков.
Ситуация на фронте 14 марта 2023
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
В приграничных районах Белгородской области РФ россияне занимаются инженерным оборудованием позиций.
На Купянском и Лиманском направлениях враг пытается прорвать оборону украинских войск.
Не увенчалось у оккупантов успехом наступление в районах населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва, Белогоровка, Берестово.
На Бахмутском направлении россияне не оставляют попыток захватить Бахмут.
Украинские военные отбили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Григоровка и Ивановское.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях у россиян провалилось наступление в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Северное, Першотравневое, Невельское, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар.
На Запорожском и Херсонском направлениях захватчики прибегают к оборонным действиям.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 384-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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