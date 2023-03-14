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Факты / Україна

ВСУ за сутки отбили более 100 атак и уничтожили три вражеских склада – Генштаб

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны накануне отбили более 100 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили:

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  • пять районов сосредоточения личного состава и военной техники врага,
  • три склада боеприпасов,
  • четыре средства радиоэлектронной борьбы захватчиков.

Ситуация на фронте 14 марта 2023

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

В приграничных районах Белгородской области РФ россияне занимаются инженерным оборудованием позиций.

На Купянском и Лиманском направлениях враг пытается прорвать оборону украинских войск.

Не увенчалось у оккупантов успехом наступление в районах населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва, Белогоровка, Берестово.

На Бахмутском направлении россияне не оставляют попыток захватить Бахмут.

Украинские военные отбили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Григоровка и Ивановское.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях у россиян провалилось наступление в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Северное, Першотравневое, Невельское, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях захватчики прибегают к оборонным действиям.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 384-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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