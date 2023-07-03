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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Морпіхи прицільним пострілом із Javelin збили російський гелікоптер Ка-52

Морпіхи прицільним пострілом із Javelin збили російський гелікоптер Ка-52
Фото: Getty Images

На Бердянському напрямку бійці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського збили 3 липня черговий дороговартісний російський ударний гелікоптер Ка-52, відомий як Алігатор.

Протитанкісти бригади поцілили у вертоліт із ПТРК Javelin.

Це вже 309-й гвинтокрил окупантів, знищений Силами оборони з початку повномасштабного вторгнення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 495-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Війна в Україні

Армія Росії, Бердянськ, Війна в Україні, Вертоліт, Запорізька область, ЗСУ, Російська агресія
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