Морпіхи прицільним пострілом із Javelin збили російський гелікоптер Ка-52
На Бердянському напрямку бійці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського збили 3 липня черговий дороговартісний російський ударний гелікоптер Ка-52, відомий як Алігатор.
Протитанкісти бригади поцілили у вертоліт із ПТРК Javelin.
Це вже 309-й гвинтокрил окупантів, знищений Силами оборони з початку повномасштабного вторгнення.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 495-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.Василь Саф’янюк