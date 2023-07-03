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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Мое общение с главой ЦРУ всегда должно быть за кулисами — Зеленский о визите Бернса

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что его разговоры с директором ЦРУ Уильямом Бернсом должны оставаться скрытыми от глаз общественности.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу CNN.

— Мое общение с главой ЦРУ всегда должно быть за кулисами. Мы обсуждаем важные вещи — что нужно Украине и как Украина готова действовать, — сказал глава государства.

Зеленский сказал, что был удивлен, когда увидел в СМИ сообщение о его встрече с Бернсом.

— У нас нет никаких секретов от ЦРУ, потому что у нас хорошие отношения, и наши спецслужбы общаются друг с другом. Ситуация достаточно простая. У нас хорошие отношения с руководителем ЦРУ, и мы общаемся. Я рассказал ему обо всех важных вещах, связанных с полем боя, которые нам нужны, — сказал Зеленский.

1 июля американские СМИ сообщили, что глава ЦРУ Бернс недавно посетил Киев и встретился с Зеленским и представителями украинской разведки.

По данным WP, во время визита украинские власти раскрыли ему планы по возвращению оккупированных Россией территорий, а также якобы обсуждали начало переговоров о прекращении огня с Москвой до конца года.

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Источник: CNN
Уильям Бернс, Владимир Зеленский, ЦРУ
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