Моє спілкування з головою ЦРУ завжди має бути за лаштунками – Зеленський про візит Бернса

Президент України Володимир Зеленський сказав, що його розмови з директором ЦРУ Вільямом Бернсом повинні залишатися прихованими від очей громадськості.

Про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу CNN.

— Моє спілкування з головою ЦРУ завжди має бути за лаштунками. Ми обговорюємо важливі речі – що потрібно Україні і як Україна готова діяти, – сказав глава держави.

Зеленський сказав, що був здивований, коли побачив у ЗМІ повідомлення про його зустріч з Бернсом.

— У нас немає ніяких секретів від ЦРУ, тому що у нас хороші відносини, і наші спецслужби спілкуються одне з одним. Ситуація досить проста. У нас хороші стосунки з керівником ЦРУ, і ми спілкуємося. Я розповів йому про всі важливі речі, пов’язані з полем бою, які нам потрібні, – сказав Зеленський.

1 липня американські ЗМІ повідомили, що глава ЦРУ Бернс нещодавно відвідав Київ і зустрівся із Зеленським та представниками української розвідки.

За даними WP, під час візиту українська влада розкрила йому плани щодо повернення окупованих Росією територій, а також нібито обговорювали початок переговорів про припинення вогню з Москвою до кінця року.

Джерело : CNN

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