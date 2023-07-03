Моє спілкування з головою ЦРУ завжди має бути за лаштунками – Зеленський про візит Бернса
Президент України Володимир Зеленський сказав, що його розмови з директором ЦРУ Вільямом Бернсом повинні залишатися прихованими від очей громадськості.
Про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу CNN.
— Моє спілкування з головою ЦРУ завжди має бути за лаштунками. Ми обговорюємо важливі речі – що потрібно Україні і як Україна готова діяти, – сказав глава держави.
Зеленський сказав, що був здивований, коли побачив у ЗМІ повідомлення про його зустріч з Бернсом.
— У нас немає ніяких секретів від ЦРУ, тому що у нас хороші відносини, і наші спецслужби спілкуються одне з одним. Ситуація досить проста. У нас хороші стосунки з керівником ЦРУ, і ми спілкуємося. Я розповів йому про всі важливі речі, пов’язані з полем бою, які нам потрібні, – сказав Зеленський.
1 липня американські ЗМІ повідомили, що глава ЦРУ Бернс нещодавно відвідав Київ і зустрівся із Зеленським та представниками української розвідки.
За даними WP, під час візиту українська влада розкрила йому плани щодо повернення окупованих Росією територій, а також нібито обговорювали початок переговорів про припинення вогню з Москвою до кінця року.
Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.Василь Саф’янюк