Путин не контролирует ситуацию: Зеленский назвал слабой реакцию диктатора на мятеж ЧВК

Реакция Владимира Путина на бунт ЧВК Вагнера была слабой, а сам диктатор теряет контроль над собственным народом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN.

— Мы увидели реакцию Путина. Она слабая. Во-первых, мы увидели, что он не все контролирует. Продвижение ЧВК Вагнера вглубь России и захват определенных регионов свидетельствует, как легко это сделать. Путин не контролирует ситуацию в регионах, — сказал Зеленский.

По словам президента, вся вертикаль власти, которую Путин имел раньше, просто разваливается.

На прошлой неделе основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил армию РФ в нанесении ударов по позициям его боевиков в тылу. По словам Пригожина, приказ об атаке отдал министр обороны России Сергей Шойгу.

Он собрал своих наемников и двинулся на Москву с требованием сменить военное руководство и главу Минобороны. За день под контролем вагнеровцев оказался Ростов-на-Дону, позже они выдвинулись в сторону столицы РФ.

Но после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко мятеж Пригожина быстро закончился.

Во время восстания вагнеровцев некоторые россияне их поддерживали. В частности, на одном из видео в Ростове толпа радостно приветствовала автомобиль главаря ЧВК Вагнера, когда он выезжал из Ростова-на-Дону 24 июня.

Зеленский заявил, что отчеты украинской разведки свидетельствуют о том, что Кремль измеряет поддержку Пригожина, и утверждал, что половина России поддерживает Пригожина и мятеж боевиков.

Источник : CNN

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