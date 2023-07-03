НКРЭКУ отменила решение о повышении тарифов на холодную воду

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила решение от 29 июня о повышении тарифов на воду.

Об этом стало известно во время заседания комиссии во вторник, 3 июля.

Речь идет о решении от 29 июня 2023 года о корректировке тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Оно предусматривало повышение тарифов на услуги 34 водоканалов с 1 июля в среднем на 32%.

— Регулятор начинает консультации с Кабинетом министров Украины и всеми заинтересованными сторонами для выработки справедливого социального решения, которое сможет обеспечить дополнительные финансовые ресурсы из Государственного бюджета или другие компенсаторные механизмы для покрытия расходов водоканалов, — сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

Глава НКРЭКУ Константин Ущаповский заявил, что основанием для отмены стала позиция президента Владимира Зеленского, который в период военного положения высказался против решения о пересмотре тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Источник: НКРЭКУ

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