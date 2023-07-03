Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Обнялись перед прыжком: мать с ребенком совершила самоубийство по дороге в Польшу
В Броварах мужчина во время массажа изнасиловал 15-летнего подростка – ему сообщили о подозрении
Скандал в Турции: россиянин на отдыхе хвастался убийствами украинцев
В Киеве прогремел мощный взрыв, воздушная тревога не объявлена
На Хортице обнаружили уникальную лодку, которой может быть до 500 лет
Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

НКРЭКУ отменила решение о повышении тарифов на холодную воду

вода з крану
Фото: Pexels

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила решение от 29 июня о повышении тарифов на воду.

Об этом стало известно во время заседания комиссии во вторник, 3 июля.

Речь идет о решении от 29 июня 2023 года о корректировке тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Оно предусматривало повышение тарифов на услуги 34 водоканалов с 1 июля в среднем на 32%.

— Регулятор начинает консультации с Кабинетом министров Украины и всеми заинтересованными сторонами для выработки справедливого социального решения, которое сможет обеспечить дополнительные финансовые ресурсы из Государственного бюджета или другие компенсаторные механизмы для покрытия расходов водоканалов, — сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

Глава НКРЭКУ Константин Ущаповский заявил, что основанием для отмены стала позиция президента Владимира Зеленского, который в период военного положения высказался против решения о пересмотре тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Читайте также
Предельные цены на электроэнергию для бизнеса вырастут на 80% — что известно
НКРЭКУ отменила решение о повышении тарифов на холодную воду

Источник: НКРЭКУ

НКРЭКУ, Тарифы, Холодна вода
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Не согласовано с Кабмином: Шмыгаль призвал пересмотреть решение о новых тарифах на воду
Денис Шмигаль
В Украине с 1 июля возрастут тарифы на воду: как изменится сумма в платежках
Вода - водопровідний кран
Предельные цены на электроэнергию для бизнеса вырастут на 80% — что известно
НКРЭКУ отменила решение о повышении тарифов на холодную воду
В Киеве появилась мошенническая схема со счетчиками: что известно
НКРЭКУ отменила решение о повышении тарифов на холодную воду
Видео
Скорая артиллерийская помощь: украинские IT-шники разработали передвижные СТО и штаб

Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.

Василий Сафьянюк
Из-под носа у врага: ТРО Днепра забирает и ремонтирует вражескую технику для нужд ВСУ
НКРЭКУ отменила решение о повышении тарифов на холодную воду
Игнорирование не поможет: Нафтогаз знает, как заставить РФ отплатить за убытки в Крыму
НКРЭКУ отменила решение о повышении тарифов на холодную воду
Искусство, которое не просто вдохновляет: PinchukArtCentre представил сразу три выставки
PinchukArtCentre
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (30.06.2023)
НКРЭКУ отменила решение о повышении тарифов на холодную воду
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь