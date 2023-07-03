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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

НКРЕКП скасувала рішення щодо підвищення тарифів на холодну воду

вода з крану
Фото: Pexels

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала рішення від 29 червня щодо підвищення тарифів на воду.

Про це стало відомо під час засідання комісії у вівторок, 3 липня.

Йдеться про рішення від 29 червня 2023 року щодо коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Воно передбачало підвищення тарифів на послуги 34 водоканалів з 1 липня в середньому на 32%.

— Регулятор розпочинає консультації з Кабінетом міністрів України та всіма зацікавленими сторонами задля напрацювання справедливого соціального рішення, яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з Державного бюджету або інші компенсаторні механізми для покриття витрат водоканалів, – повідомила пресслужба НКРЕКП.

Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський заявив, що підставою для скасування стала позиція президента Володимира Зеленського, який в період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

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Джерело: НКРЕКП

НКРЕКП, Тарифи, Холодна вода
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