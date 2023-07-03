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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

РФ спешно набирает полицейских для проведения псевдовыборов на ВОТ — Маляр

Ганна Маляр
Фото: Минобороны

Кремль ускорил комплектование структурных подразделений оккупационных органов внутренних дел на ВОТ Украины, в частности в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

— Причина такой спешки — необходимость обеспечить полицейским сопровождением проведение так называемых выборов на временно оккупированных территориях в рамках “Единого дня голосования” в сентябре, — сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, проведение захватчиками псевдовыборов на оккупированных территориях является нарушением норм международного права, и будет служить очередным доказательством в деле о преступлении вооруженной агрессии РФ.

Еще в феврале в России заявили о планах провести 10 сентября 2023 года так называемые выборы на оккупированных территориях Украины, то есть в день голосования по всей РФ, что свидетельствует о стремлении агрессора подать эти территории как свои неотъемлемые части.

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війна в Україні

Война в Украине, Вибори в Росії, Ганна Маляр, Міноборони України, Російська агресія
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