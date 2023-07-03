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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

РФ поспіхом набирає поліцейських для проведення псевдовиборів на ТОТ – Маляр

Ганна Маляр
Фото: Міноборони

Кремль пришвидшив комплектування структурних підрозділів окупаційних органів внутрішніх справ на ТОТ України, зокрема у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

– Причина такого поспіху – необхідність забезпечити поліцейським супроводом проведення так званих виборів на тимчасово окупованих територіях в межах “Єдиного дня голосування” у вересні, – повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, проведення загарбниками псевдовиборів на окупованих територіях є порушенням норм міжнародного права, і слугуватиме черговим доказом у справі про злочин збройної агресії РФ.

Ще у лютому в Росії заявили про плани провести 10 вересня 2023 року так звані вибори на окупованих територіях України, тобто у день голосування по всій РФ, що свідчить про прагнення агресора подати ці території як свої невід’ємні частини.

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Війна в Україні, Вибори в Росії, Ганна Маляр, Міноборони України, Російська агресія
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