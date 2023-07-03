РФ поспіхом набирає поліцейських для проведення псевдовиборів на ТОТ – Маляр
Кремль пришвидшив комплектування структурних підрозділів окупаційних органів внутрішніх справ на ТОТ України, зокрема у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.
– Причина такого поспіху – необхідність забезпечити поліцейським супроводом проведення так званих виборів на тимчасово окупованих територіях в межах “Єдиного дня голосування” у вересні, – повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, проведення загарбниками псевдовиборів на окупованих територіях є порушенням норм міжнародного права, і слугуватиме черговим доказом у справі про злочин збройної агресії РФ.
Ще у лютому в Росії заявили про плани провести 10 вересня 2023 року так звані вибори на окупованих територіях України, тобто у день голосування по всій РФ, що свідчить про прагнення агресора подати ці території як свої невід’ємні частини.
Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.Василь Саф’янюк