Снимали работу ПВО: с начала большой войны СБУ объявила подозрение 200 лицам

С начала полномасштабного вторжения СБУ разоблачила уже более 200 человек, которые снимали и распространяли информацию о работе нашей ПВО во время воздушных атак РФ с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе.

Фактически этим они помогали оккупантам корректировать удары по Украине.

Подозрение объявлено по статье 114-2 УК (Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, Вооруженных сил Украины или других военных формирований).

Дела 190 фигурантов уже переданы в суд. Им грозит до 12 лет заключения.

В СБУ говорят, что в большинстве случаев подозреваемые намеренно передавали РФ информацию о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны.

Больше всего врага интересовали координаты пунктов временной дислокации, маршрутов движения и фортификационных сооружений ВСУ и, конечно же, огневые позиции артиллерии и систем ПВО.

Сотрудники спецслужбы напомнили, как установили личности шестерых киевлян, которые с нимали работу сил ПВО во время массированной атаки РФ на столицу ночью 16 мая. Четырем из них объявлено подозрение, дела в отношении других двух направлены в суд.

Они в очередной раз призывают не снимать и не обнародовать видео- и фотоматериалы о работе ПВО и последствиях российских обстрелов, поскольку как сознательное, так и бессознательное распространение, расценивается как корректировка вражеского огня и является преступлением.

Источник : СБУ

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