СБУ припинила роботу сервісу, який дозволяв росіянам анонімно дзвонити в Україну

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ділків, які здійснювали перемаршрутизацію міжнародних дзвінків в Україну. Це дозволяло будь-кому із-за кордону анонімно телефонувати в нашу державу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначено, що цим каналом користувалися також росіяни, що створювало додаткову загрозу національній безпеці України.

Правоохоронці встановили чотирьох організаторів нелегального бізнесу. Їм уже повідомлено про підозру, а діяльність “телефонного сервісу” припинено.

За матеріалами слідства, ділки використовували PROXY-сервери, новітні технології ІР-телефонії та спеціалізоване програмне забезпечення. Це дозволяло обходити центри комутації вітчизняних операторів і робило всі дзвінки, що проходили через “сервіс”, невидимими для українських правоохоронних органів.

За наявними даними, щотижня ця незаконна діяльність приносила ділкам до $50 тис.

Щоб заплутати сліди, організатори використовували підставних осіб з-поміж соціально незахищених верств населення.

На підставі зібраних доказів чотирьом фігурантам оголошено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 5 ст. 361 КК (несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж). Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що від початку повномасштабного вторгнення СБУ викрила вже понад 200 осіб, які знімали й поширювали інформацію про роботу нашої ППО під час повітряних атак РФ.

Джерело : СБУ

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