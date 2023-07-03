Війна не закінчиться, поки Крим перебуває під окупацією РФ – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна не закінчиться, доки Крим буде окупований Росією.
Про це він сказав CNN.
– Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим перебуває під російською окупацією, це означає лише одне: війна ще не закінчилася, – наголосив президент.
На запитання, чи існує якийсь сценарій, за яким може бути мир без Криму, Зеленський відповів: “Тоді це не буде перемогою”.
Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що російсько-українська війна не має жодного сценарію, за якого сторони, що воюють, могли б піти на компроміс.
Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.Василь Саф’янюк