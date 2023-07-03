ЗАЭС впервые за четыре месяца подключили к резервной линии — Гросси
Запорожская атомная электростанция впервые за четыре месяца снова была подключена к единственной доступной резервной линии электропередач, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
В то же время, по его словам, ситуация с энергоснабжением на площадке остается крайне неустойчивой в условиях войны.
Он подчеркнул, что подключение ЗАЭС к единственной линии электропередач напряжением 330 кВ восстановлено вечером 1 июля.
— Повторное подключение линии 330 кВ имеет важное значение, поскольку в течение последних нескольких месяцев ЗАЭС полагалась на одну основную линию 750 кВ для внешней электроэнергии, необходимой для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности. До начала войны в феврале 2022 года она имела четыре линии 750 кВ, — напомнил Гросси.
После захвата Запорожской АЭС российскими оккупантами станция уже семь раз теряла электроснабжение за пределами площадки, что заставляло временно использовать аварийные дизель-генераторы для получения электроэнергии.
— Хотя восстановление резервной линии электропередач является положительным моментом, ситуация с внешним электроснабжением станции остается очень уязвимой, что подчеркивает нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью и безопасностью на площадке, — подытожил гендиректор МАГАТЭ.
На днях президент Владимир Зеленский в интервью испанским СМИ заявил, что, по данным украинской разведки, РФ может дистанционно взорвать заминированную Запорожскую АЭС уже после передачи контроля над станцией Украине и МАГАТЭ.
Источник: IAEA
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