ЗАЕС вперше за чотири місяці підключили до резервної лінії – Гроссі

Запорізьку атомну електростанцію вперше за чотири місяці знову було підключено до єдиної доступної резервної лінії електропередач, заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

Водночас, за його словами, ситуація з енергопостачанням на майданчику залишається вкрай нестійкою в умовах війни.

Він наголосив, що підключення ЗАЕС до єдиної лінії електропередач напругою 330 кВ відновлено ввечері 1 липня.

– Повторне підключення лінії 330 кВ має важливе значення, оскільки протягом останніх кількох місяців ЗАЕС покладалася на одну основну лінію 750 кВ для зовнішньої електроенергії, необхідної для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки. До початку війни в лютому 2022 року вона мала чотири лінії 750 кВ, – нагадав Гроссі.

Після захоплення Запорізької АЕС російськими окупантами станція вже сім разів втрачала електропостачання за межами майданчика, що змушувало тимчасово використовувати аварійні дизель-генератори для отримання електроенергії.

– Хоча відновлення резервної лінії електропередач є позитивним моментом, ситуація із зовнішнім електропостачанням станції залишається дуже вразливою, що підкреслює нестабільну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на майданчику, – підсумував гендиректор МАГАТЕ.

Днями президент Володимир Зеленський в інтервʼю іспанським ЗМІ заявив, що, за даними української розвідки, РФ може дистанційно підірвати заміновану Запорізьку АЕС вже після передання контролю над станцією Україні та МАГАТЕ.

Джерело: IAEA

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