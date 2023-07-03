ВСУ продвигаются на Таврическом направлении, РФ потеряла почти три роты — Тарнавский
На Таврическом направлении Силы обороны продолжают продвигаться вперед, нанося потери российским оккупантам.
Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.
По его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1 389 огневых задач.
За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты.
Кроме того, украинские защитники уничтожили 34 единицы военной техники противника, в частности:
- вертолет Ка-52,
- 4 танка,
- 3 ББМ,
- 2 пушки Д-30,
- БМ-21 Град,
- 2 БПЛА Supercam,
- БпЛА Zala,
- пушку 2А36 Гиацинт-Б,
- зенитный ракетный комплекс Стрела-10,
- 2 гаубицы Мста-Б,
- автомобильную технику.
Кроме того, было уничтожено 12 складов боеприпасов врага.
Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны на Юге Украины за прошедшую неделю освободили около 28 кв. км территории.
Источник: Командующий Тарнавский
Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.Василий Сафьянюк