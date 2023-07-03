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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку, РФ втратила майже три роти – Тарнавський

Військовий ЗСУ керує дроном
Фото: Getty Images

На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують просуватись вперед, завдаючи втрат російським окупантам.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

За його словами, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1389 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти.

Окрім того, українські захисники знищили 34 одиниці військової техніки противника, зокрема:

  • вертоліт Ка-52,
  • 4 танки,
  • 3 ББМ,
  • 2 гармати Д-30,
  • БМ-21 Град,
  • 2 БпЛА Supercam,
  • БпЛА Zala,
  • гармату 2А36 Гіацинт-Б,
  • зенітний ракетний комплекс Стріла-10,
  • 2  гаубиці Мста-Б,
  • автомобільну техніку.

Окрім того, було знищено 12 складів боєприпасів ворога.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони на Півдні України за минулий тиждень звільнили близько 28 кв. км території.

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російські окупанти

Джерело: Командувач Тарнавський

Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ
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Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.

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