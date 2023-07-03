Вместо вагнеровцев: в Мелитополь завозят солдат из Дагестана и Северной Осетии

Российские оккупанты завозят новую технику и личный состав через временно оккупированные Мелитополь и Мариуполь для участия в войне против Украины.

Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров в Telegram-канале.

— Пока на запорожском фронте Силы обороны Украины уничтожают врага, оккупанты завозят новую технику и пока живую силу через Мелитополь и Мариуполь, — написал он.

Федоров отметил, что жители Мелитополя заметили в городе внедорожник с надписью “Шторм”. Он добавил, что это новое подразделение Минобороны России вместо ЧВК Вагнера.

Кроме того, в Мелитополе увеличилось количество военных из Дагестана и Северной Осетии.

По словам Федорова, через Мариуполь на Запорожское направление везут тяжелую технику, а над пляжами Кирилловки и Бердянска низко летают боевые вертолеты оккупантов.

Он добавил, что таким образом рашисты хотят забрасывать фронт своим “пушечным мясом”. В то же время он выразил веру в то, что у ВСУ “хватит пакетов, чтобы отправить этот некачественный продукт обратно на Россию”.

Источник: Иван Федоров

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