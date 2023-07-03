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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ за минулий тиждень на Сході звільнили 9 кв. км

війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили України за минулий тиждень на Сході звільнили 9 кв. км.

Про це Ганна Маляр розповіла під час включення з Military Media Center.

На Сході Сили оборони мали успіхи в основному навколо Бахмута Донецької області.

За словами заступниці міністра, на північному фланзі від Бахмута тривали важкі бої. На південному фланзі були тактичні успіхи і певне просування.

Ганна Маляр зауважила, що ворог чинить дуже сильний опір.

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Бої на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже 495-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Бахмут, Війна в Україні, Ганна Маляр
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