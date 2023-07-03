ЗСУ за минулий тиждень на Сході звільнили 9 кв. км
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили України за минулий тиждень на Сході звільнили 9 кв. км.
Про це Ганна Маляр розповіла під час включення з Military Media Center.
На Сході Сили оборони мали успіхи в основному навколо Бахмута Донецької області.
За словами заступниці міністра, на північному фланзі від Бахмута тривали важкі бої. На південному фланзі були тактичні успіхи і певне просування.
Ганна Маляр зауважила, що ворог чинить дуже сильний опір.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 495-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.Василь Саф’янюк